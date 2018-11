"Nos están obligando a jugar el partido", dijo Tévez a la prensa cuando se disponía a ingresar al vestuario visitante.

Los jugadores de Boca Juniors, apoyados por su dirigencia se negaron a encarar este compromiso en razón de la falta de garantías.

"A mí me dieron ganas de vomitar. Me ardía la garganta, me dolía la cabeza. Son cosas que no deben pasar antes de un partido", dijo.

Añadió que "tres compañeros nuestros no están bien", pero insistió que "la Conmebol y FIFA quieren jugar sí o sí. Nosotros ni siquiera nos cambiamos".

Lamentó el estado en el que quedaron Pablo Pérez y Gonzalo Lamardo, ambos con los ojos vendados tras recibir asistencia clínica por cortes en esa zona.