La Asamblea General de Socios se realizó hoy en el Polideportivo Osvaldo Domínguez Dibb con la presencia del quórum correspondiente en segundo llamado.

El presidente Miguel Brunotte comenzó la ceremonia haciendo memoria de la última conquista, en el Clausura 2020, cuando se dio “una gran remontada” ante Guaraní.

Seguidamente, el titular franjeado ingresó al plano más interesante, donde se dio lugar a un caldeado debate. Intentó justificar los números del lúgubre balance 2020 en las inversiones fallidas y por sobre todo por la irrupción del Covid-19, que produjo unos USD 8 millones en perjuicio a las arcas del club.

Pese a la lluvia de críticas y a los cuestionamientos, los socios aprobaron la memoria y el balance general presentado por la Comisión Directiva acerca del ejercicio fenecido el 31 de diciembre del 2020, como el dictamen respectivo de la Comisión de Fiscalización.

“Se aprobó el balance, era algo que necesitábamos para las cosas que se vienen para el club”, alegó Brunotte tras la Asamblea.

En otro punto, Brunotte adelantó el arribo de la marca Nike, que trae ”el contrato más importante en la historia del fútbol paraguayo” y será lanzada en enero con tres diseños únicos.

Si bien se especuló con que renunciaría hoy mismo, Miguel Brunotte indicó que no dejará la presidencia. “Acá me tienen, se han dicho muchas cosas, pero aquí me ven. Estoy firme”, zanjó por ese lado.