"Tengo una idea y una forma, tengo eventualmente los nombres de los jugadores que estarán contra Argentina", avanzó anoche en una rueda de prensa en La Casa de la Selección, en la capital ecuatoriana.

El nuevo seleccionador insistió en que pese a que tiene en mente los nombres para el once titular, "habrá que ver si con su trabajo coinciden con la idea que tengo".

Además de configurar el equipo que se enfrentará a la Albiceleste, también vislumbra quiénes estarán en el siguiente partido contra Uruguay.

Respecto de la ausencia de Lionel Messi en el cuadro argentino por la suspensión dentro de las eliminatorias en el partido ante Ecuador, dijo que "no es lo mismo que juegue o no, pero eso no invalida el potencial y rendimiento de Argentina".

Alfaro reconoció que con Ecuador "estamos lejos de una estrategia, pero sí estamos cerca del equipo", con el que comenzará la disputa por las eliminatorias.