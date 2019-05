Facundo Parra asegura no tener razones para entender por qué Nacional se desprende de sus servicios, siendo que tiene contrato hasta diciembre. Dice que ya escribió a los dirigentes pero no le dieron respuesta alguna.

​"Los dirigentes no se comunicaron conmigo, nadie me dijo 'no te vamos a tener en cuenta porque no rendiste o por tal motivo'".

Eso manifestó a Radio Primero de Marzo el atacante argentino quien llegó el año pasado a Paraguay para jugar por Atlético 3 de Febrero.

Parra explicó a continuación que "cuando le pregunté al técnico, lo único que me dijo fue que la orden venía de arriba" y que luego buscó a los directivos.

"Es una situación incómoda. Además es muy confuso todo porque incluso nos deben dos meses de sueldo", contó.

También refirió que "no me puedo quejar de cómo me recibieron aquí. Lo hicieron bien pero la verdad es que no entiendo qué pasó".

"Nos comunicaron que entre el mates y miércoles se iban a reunir, y al presidente le escribí para tener una información", dijo pero asegura que no obtuvo contestación.

Descarta acciones legales. "No soy de andar con abogados. Estoy para conversar, soy autocrítico pero también los compañeros que están en esta situación tienen familias a las que ayudar".

Asimismo rechaza seguir en el club sin tener que jugar. De acuerdo a sus manifestaciones, Nacional adeuda los pagos de los meses de marzo y abril.