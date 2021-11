"La temporada pasada la gente dijo que la liga era progresar. Pero ahora ya no lo es. Esto tiene que cambiar rápidamente. Contra los grandes parece que no les da y no debería ser así. El entrenador está bajo mucha presión y se empieza a cuestionar todo. Esto un tren descarrilado en estos momentos", dijo Neville en Sky Sports.

"Creo que los jugadores sí están involucrados. Ha habido veces en el pasado que he pensado "¿Le importa a estos jugadores?", pero no creo que esté ocurriendo con estos. No creo que haya una falta de esfuerzo. Creo que quieren jugar bien y estar en el Manchester United con toda su alma. Pero están sufriendo mucho", añadió.

Pese al mal momento, que tiene al United fuera de posiciones de Champions, Neville no cree que la directiva de los 'Diablos Rojos' vaya a deshacerse del técnico noruego a corto plazo.

"El club no está preparado para esto, ni está preparado para un nuevo entrenador. No es algo que esperaban que pasara", sentenció.