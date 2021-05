El veterano Ever Hugo Almeida dejó Sol de América sin más preámbulos. Asume que el problema no está en la dirección técnica y que se debe buscar soluciones en otros ámbitos.

Contrario a lo que prometía a inicios de temporada, el elenco azul de Villa Elisa se posiciona hoy día bien dentro de la zona caliente de la tabla de promedios, seriamente amenazado por el fantasma del descenso y atravesando una situación que se torna angustiante para sus dirigentes.

Y Ever Hugo Almeida prefirió irse por las buenas. Volvió a perder y, esta vez, no esperó reunión alguna con el presidente Miguel Figueredo. "Para hacer corto el tema, es que no hubo resultado. Y cuando no hay resultados empiezan a resquebrajarse algunas situaciones", alegó el veterano entrenador hoy en charla con Cardinal.

Sol comenzó el año con Celso Ayala. Posteriormente llegaron Gustavo Florentín y Ever Hugo Almeida. Hoy el equipo está a cargo de Iván Almeida, que será el cuarto técnico en 14 fechas disputadas. Inestabilidad total, crisis por donde se lo mire.

"Hubo cambio de varios técnicos, lo que quiere decir que no viene por ahí el tema, no viene por el tema de los técnicos. Es evidente que como equipo, como plantel, a Sol de América le falta un complemento. No tiene velocidad, le falta jugadores de las características para complementar a los jugadores que tiene", explicó.

Por último, dijo que es decisión de su hijo quedarse, por la amistad que mantiene con Figueredo y el deseo de reflotar al demacrado danzarín. "Iván decidió quedarse y ya es una decisión de él, que tomó con el preparador físico, y decidieron quedarse", zanjó.

Sol de América anda penúltimo en la tabla de promedios y en el foso de la clasificación del Apertura 2021. Si espera evitar el cruel descenso, el Clausura venidero deberá ser otra historia.