El delantero del Milan Zlatan Ibrahimovic señaló al término del triunfo de Suecia en Pristina frente a Kosovo (0-3) que estaba satisfecho con su rol como asistente y que no necesita marcar goles.

“Les dije que no necesito marcar goles, ya hice los míos. Ayudo a mis compañeros a hacerlos, así se acercan a mi récord”, declaró al canal sueco C More “Ibra”, en alusión a su condición de goleador histórico sueco con 62 tantos.

Dos partidos después de su regreso a la selección, tras haberse retirado hace cinco años, Ibrahimovic dijo sentirse “mucho mejor” y más compenetrado con sus compañeros.

“Cuantos más días pasan, mejor los conozco, dentro y fuera del campo. Hoy el juego funcionó bien en general, no solo yo e Isak”, afirmó refiriéndose a su acompañante en ataque.

En comparación con el anterior encuentro, un triunfo apretado contra Georgia (1-0), “Ibra” habló de un “buena actuación”, con el equipo más sólido y capaz de crear más oportunidades de gol.

Ibrahimovic se ofreció para jugar en el amistoso de la próxima semana contra Estonia y resaltó que está con la selección para “exprimirme al máximo”, porque quiere que se le trate “igual que al resto”, sin tener en cuenta su edad.

“Puede ayudar de la forma que quiera. Está muy bien tenerlo en el campo”, dijo el seleccionador sueco, Jan “Janne” Andersson, “muy satisfecho” con el partido, aunque cree que la victoria debió haber sido más amplia.