El asturiano decidió marcharse de la F1 al concluir el 2018, acumulando 17 temporadas en la categoría reina del automovilismo con un balance de dos títulos mundiales, 32 victorias, 22 'poles' y 97 podios.

Un retiro temporal que, como anunció Renault este miércoles, concluirá el próximo año con su retorno a la categoría reina del deporte motor.

Alonso sustituirá al australiano Daniel Ricciardo, quien ya anunció su marcha a McLaren para ocupar el puesto del español Carlos Sainz después de que este firmase un contrato por dos temporadas para vestir de rojo Ferrari.

OFFICIAL NEWS



Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season.



https://t.co/yjnnGHh8Yb

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020