“Cerro tiene todo, tiene gente, tiene estadio y gestión, pero los resultados no se dan. Es un club muy político, es muy complicado”, afirmó hoy en charla con Futgol 970 AM.

Señaló que a los hermanos Zapag, Raúl y Juan José, presidente y vicepresidente financiero -actualmente- “les puede ir bien o mal, pero dejan todo por el club y quieren mucho a Cerro”.

“Los Zapag hacen todo lo que pueden, pusieron mucha plata”, zanjó por ese lado.

Aldave admitió que “antes de trabajar” en la dirigencia contempló la idea de ir por la presidencia del club, pero ahora desistió ya que “para ser presidente hay que estar todo el tiempo en el club”.

“NO ME ARREPENTÍ”

Aquel proyecto 2016 prometió por la cantidad de fichajes que Juan José Zapag ejecutó de la mano de Aldave, la inversión fue considerable.

“Cerro estaba mal y armamos un equipo que llegó a la semifinal de la Sudamericana. Todos cuentan lo malo, pero no lo bueno. El equipo se acomodó. No me arrepentí de estar en Cerro”, alegó.

Por último, Aldave hizo un llamado a la calma y, a su entender, es solo cuestión de tiempo para que el Ciclón de barrio Obrero levante la mayor de sus obsesiones.

“En algún momento, Cerro va a ganar la Copa Libertadores”, sentenció.