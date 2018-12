Morínigo ‘veta’ a los juveniles de Olimpia de la selección

¿Malentendido? Cinco juveniles de Olimpia convocados a la Albirroja Sub 20 fueron rechazados por no haberse presentado a entrenar ya el viernes en el Albiróga. La institución franjeada alega que los mismos se encontraban concentrados con el plantel de Primera para el partido ante 3 de Febrero, pero al parecer, Gustavo Morínigo no lo entiende de esa manera.