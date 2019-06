Se puso de moda eso de bajar jugadores de Primera a la reserva. Jorge Mendoza dice que fue castigado por reclamar deudas a la directiva de Guaraní. No ve solución y buscará rescindir su contrato.

La relación entre el club y el futbolista no anda para nada bien.

En este sentido, Jorge Mendoza confirmó hoy que la directiva no pudo cerrar un acuerdo para su renovación, lo que incluye honrar unas deudas y por ello fue confinado a la categoría reserva.

"Hay una deuda conmigo y hasta ahora no podemos llegar a un acuerdo. Hace como seis meses que no hablo con el presidente (Acosta)”, dijo hoy en la 730 AM.

Producto de esta situación, el mediocampista debe presentarse a trabajar con el plantel de reserva. “Hace minutos me lo informaron. Yo solo pido lo que me corresponde. Iré a la reserva y buscaré la rescisión”, afirmó.

“Con 50 partidos algunos recibieron homenajes. Yo con 300 partidos, 2 títulos y más, nunca recibí un reconocimiento del club”, lamentó.