El veterano volante indicó que, a su entender, “fue un robo” lo acontecido anoche en cancha de Cerro Porteño.

“Para mí fue un robo lo que pasó ayer, una lastima que te saquen así la ilusión y a todo un pueblo”, disparó hoy en charla con radio Urbana.

La primera polémica del partido llegó al minuto 38 cuando Ever Cantero penetró en el área de Guaraní y sirvió un pase que José Montiel no alcanzó a rematar, acusando un empujón del zaguero aurinegro.Tanto el VAR como el árbitro Mario Díaz de Vivar entendieron que no hubo falta.

Antes de esto, Montiel ya había protagonizado un par de duras entradas. “No fue para expulsión lo mío, y lo del penal es una pena que no se cobre porque nos robaron la ilusión”, añadió.

El VAR volvió a exasperar a los guaireños al privarle a Lucas González del primer tanto del partido (55’) al constatar una ligera -y discutible- posición adelantada.

Guaireña marcha hacia sus merecidas vacaciones luego de concretar su permanencia en Primera y hacerse con una histórica clasificación a la Copa Sudamericana 2021; sin embargo, el amargo sabor de este episodio seguirá presente. “Estábamos todos dolidos, el plantel dio todo en la cancha y que nos roben así en el partido no nos merecíamos”, dijo.

Guaraní ganó 1-0 con un golazo de José Florentín y jugará la final del torneo Clausura 2020 con Olimpia el miércoles en Sajonia.

Por su lado, Luis Cáceres, el presidente de Guaireña, adelantó que el club remitirá una nota a la presidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol “sentando posición”. “Yo estaba tranquilo y seguro que el arbitraje iba a ser imparcial. Al final, esa no fue la realidad. Nos vimos perjudicados”, señaló en Cardinal.