Son afirmaciones del periodista colombiano Tito Puccetti, quien asegura poseer la información gracias al testimonio del mismísimo Juan Carlos Osorio.

LA TRAMA

Puccetti relató en el noticiero de Blu Radio que los “motivos familiares” son ajenos a la realidad. La cosa va por otro lado: Álvaro González, dirigente del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), le abría prometido a Osorio el puesto de seleccionador de Colombia tras la salida de José Pekerman, al tiempo que Robert Harrison fue al ataque.

Como pasaba el tiempo y la FCF seguía buscando técnico, sin tantear su situación, Osorio decide aceptar la oferta de Harrison, pero según Puccetti, lo hizo “con la condición que de ser llamado por Colombia quedaría desvirtuado su trato de conformidad”.

“Osorio acepta la propuesta de Harrison, que le dice: ‘No importa, venga y trabaje seis meses y deje bases para el futuro. Eso me interesa de usted’”, cita la versión del periodista.

Todo se degeneró en la pasada final del fútbol cafetero entre Atlético Nacional de Medellín y Junior de Barranquilla, cuando Osorio (reunido en el palco del Atanasio Girardot) admitió que en realidad no cobró sueldo alguno y tampoco tenía contrato con la APF.

“Vi el partido con él y me dijo: Tito, ni siquiera firmé el contrato, ni siquiera he cobrado un peso, ni siquiera viajo uno de mis colaboradores. Yo fui a hacer un trabajo con el que me comprometí”, contó Puccetti.

El comunicador reveló que Osorio “se sintió herido, traicionado” cuando supo de la contratación del portugués Carlos Queiroz. De allí en más ingresó a un espiral de situaciones que no pudo, o no supo, detener. El desenlacen no fue otro más que la firma de la rescisión.

“Harrison y Osorio decidieron no hacerse daño”, añadió.

SU DESTINO

Puccetti explicó que sabe de otro factor que influyó en la postura de Osorio: un nuevo proyecto en el fútbol de más alto nivel.

Es que el entrenador argentino Marcelo Bielsa, que está cerca de concretar el ascenso del Leeds United a la Premier League inglesa, estaría siendo fichado en el próximo mercado por el Everton. El mismo Bielsa habría recomendado a Osorio para seguir el proceso en Leeds.