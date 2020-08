“Necesito sentir las cosas, ver los cambios que ellos (los organizadores del US Open) van a hacer sobre el viaje y todo lo demás”, dijo la número dos del mundo, al referirse al abierto americano, que se disputará del 31 de agosto al 13 de septiembre, y al apuntar a las “duras” condiciones en este país debido a la pandemia del coronavirus.

Con la duda de Halep, y las bajas anunciadas ya de la australiana Ashleigh Barty, número uno del mundo, la ucraniana Elina Svitolina (5) y la holandesa Kiki Bertens (7), el torneo siente cierta incertidumbre entre las participantes, a pesar de la decisión de los organizadores de crear una “burbuja” segura en Nueva York, con un protocolo estricto y sin espectadores.

“Sé que es muy estricto, es un poco estresante desde mi punto de vista”, añadió Halep en Praga, según recogen medios locales. “Pero estas reglas de seguridad son necesarias, la salud es lo más importante. Mi prioridad es mi salud, la parte mental, y no quiero estresarme por nada. Basaré mi decisión final en eso”, dijo.

La rama masculina del US Open sufrió una baja más que sensible con el anuncio del español Rafael Nadal, que no defenderá su corona en esta edición por temor al virus.