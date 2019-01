Andrea Lafarja fue la paraguaya que corrió el Dakar en Perú. Se dio el gusto de atravesar los más complicados desiertos de ese país y aunque no estuvo en los primeros puestos de la clasificación final, llegó a la meta.

La corredora contó a Radio Cardinal que si emprendió este reto fue mediante que su familia la respaldó.

"Me dijeron que ya era hora de cumplir mi sueño", contó Lafarja, quien recordó que no es la primera vez que está en el ruido.

Sobre eso dijo que "esto de manejar no es algo que comencé ayer, porque antes ya manejé jet sky, autos y todo gracias a mi papá y mis tres hermanos".

"Me impresionó el respaldo y el apoyo que me dieron, porque yo no soy una figura conocida", refirió Andrea, quien tiene un sueño por alcanzar.

Ese es ir al Rally del Chaco. "Lo conozco al Chaco pero por fuera. Pero correrla es mi principal objetivo. Desde febrero ya me pongo en campaña".

Lafarja fue campeona sudamericana de Cross Countryen octubre pasado. Fue en ocasión del III Desafío Ñeembucú junto a su copiloto Oscar Pose, ambos al mando de una Toyota Hilux.

De su experiencia en las dunas de Perú, Andrea contó que "no es una carrera en la que debes ir siempre en velocidad alta", ya que la complejidad de los terrenos no lo permiten.

"En la primera etapa había un promedio de 70 kilómetros en la hora. A veces el terreno te permitía ir incluso a 150, en otros a 20. Es por el nivel de la arena", dijo.

Andrea Lafarja estuvo al mando de un Toyota naftero 4000. No asegura una nueva incursión en el rally raid más complicado del mundo.

"Se necesita demasiado dinero para eso. Todo dependerá de los auspiciantes", respondió.

Andrea Lafarja corrió a la par que Nelson Sanabria, el otro compatriota que también culminó el certamen motor con resultados satisfactorios.