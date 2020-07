Ever Jara apenas digiere la polémica. Fue el encargado de pitar el amistoso de General Díaz que tiene en vilo al fútbol paraguayo.

El árbitro pertenece a la Unión de Fútbol del Interior (UFI) y está en el centro de la controversia.

En este sentido, Ever Jara indicó que se sometió al protocolo deportivo-sanitario con la esperanza de trabajar y “estar preparado” para “la oportunidad”.

“Me hice el test en San Lorenzo y desde que dio negativo estuve en casa. Como estábamos preparados yo le avisé a él (presidente de UFI) y me dijo que vaya (al partido de General Díaz). Hablé con un dirigente (de General Díaz), pero no me acuerdo del nombre de la persona con la que contacté”, contó en charla con radio Cardinal.

Jara reveló no le quedó de otra. Las medidas de contingencia afectan su fuente de ingresos (fútbol del interior) y, sin trabajo, su presente se torna cada vez más complicado. “Mi esperanza estaba en los exas, porque en UFI veo difícil. Me inscribí en Pytyvo y no recibí”, indicó

La Asociación Paraguaya de Fútbol está molesta por la violación del protocolo y todo el plantel de General Díaz debe someterse a una nueva serie de análisis anti COVID-19, por lo que está en duda su participación el próximo fin de semana en la reanudación del Apertura 2020. Además, la cuestión pasó al campo del Tribunal Disciplinario de APF.

“La verdad que no esperaba esto. Llevamos un mes con el protocolo y que pase esto días antes del inicio del campeonato. Ocurre esto en el peor momento, de manera organizada y eso es frustrante”, lamentó Gerardo Brunstein, jefe médico de la APF.