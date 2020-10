El técnico francés concedió una entrevista a la BBC en la que habló sobre los clubes a los que rechazó entrenar durante los años que pasó en el equipo de Highbury y nombró al Real Madrid como el que más cerca estuvo de firmarle.

"Seguramente el Real Madrid, porque no conoces a mucha gente que los haya rechazado dos veces. Y era para quedarse en un equipo que no tenía los recursos para ganar el campeonato. Me dije a mí mismo que si iba a asumir el reto de dirigir al Arsenal, lo haría hasta el final", explicó Wenger.

Sobre qué jugadores le hubiera gustado fichar durante su época en el Arsenal, Wenger escogió a Cristiano Ronaldo y dijo que si este hubiera jugado con Thierry Henry, Pirés, Wiltord y Bergkamp quizás hubieran marcado más de 200 goles en una temporada.

Además, Wenger también recordó que invitó a un joven Zlatan Ibrahimovic a una prueba con el Arsenal, aunque luego decidió no ficharlo.

"No me arrepiento porque era un chico de 17 años que jugaba en el Malmoe en la segunda división en Suecia y nadie le conocía. Le dábamos muchas oportunidades a jugadores como él y era completamente normal antes de que tomáramos una decisión", apuntó.