La conquista del paraguayo es la que anotó el 8 de abril del 2010, en el Anfield Road.

Aquella vez, en fase de Cuartos de Final, Benfica visitaba al Liverpool, que terminó ganándolo 4-1 para avanzar a Semifinales.

Cardozo, a los 70’ ejecutaba un tiro libre magistral rasante que superaba la barrera y vencía al portero español Pepe Reina.

EVERY top scorer from the last decade! Your favourite?#UEL pic.twitter.com/lnMJdgi1m2

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 31, 2019