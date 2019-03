"Quedamos con 10 hombres es difícil sacar conclusiones porque enfrentamos a un gran rival y el equipo nunca se achicó: morimos como grandes y fuimos siempre al frente al ataque con un hombre menos", aseguró Cardozo anoche en conferencia de prensa.

Chivas cayó ante su histórico rival por segunda ocasión consecutiva en una semana, luego de haber perdido el miércoles pasado en los cuartos de final de la Copa Mx.

En en el partido de liga, Guadalajara reclamó un penal a su favor que el árbitro no marcó y protestó la expulsión del centrocampista rojiblanco Jesús Molina en el minuto 37.

Cardozo aseguró que algunas decisiones del cuerpo arbitral fueron drásticas con el equipo, además de que el gol tempranero de América que cayó al minuto tres "desacomodó el plantel, que terminó por desordenarse luego la salida de Molina.

A pesar de que en los dos partidos de la semana Guadalajara tuvo si acaso tres llegadas a la puerta de América, el estratega aseguró estar orgulloso de sus jugadores que salieron a "buscar oportunidades pese a ir en desventaja en la cancha y en el marcador.

"Tuvimos cuatro oportunidades de gol en 10 minutos, con la vergüenza deportiva que tuvimos fuimos a tratar de buscar el gol y tuvimos opciones, me siento muy orgulloso de mis jugadores por dejar todo en la cancha y ese es el camino que tenemos que seguir para lograr el objetivo que es clasificar a la liguilla", aseguró.

El paraguayo se refirió a los abucheos y al rechazo que ha mostrado la afición de Chivas que al terminar el primer tiempo pidió su salida del equipo.

"Soy hombre de fútbol, a mí no me sorprende eso, ni me molesta, ni me achica, soy un guerrero y siempre lo que logré fue gracias al trabajo, a la entrega y al profesionalismo y la gente se puede meter conmigo y está todo bien mientras no se meta con los jugadores, no me molesta para nada", recalcó.