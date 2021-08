El clásico se disputó esta mañana en la Nueva Olla por la octava fecha del torneo Clausura 2021.

El Ciclón se impuso con los goles de Lourdes González (8’), Verónica Kurtz (44’) y Vanessa Arce (48’).

Con este resultado, las cerristas suman 19 puntos y comparten el liderato con la fusión Libertad/Limpeño. Sin embargo, las gumarelas regularizan su partido de la fecha 7 con Sol de América este miércoles (14:00) en el Optaciano Gómez (Limpio).

FECHA 8

-Viernes 13 de agosto

*Deportivo Capiatá 2-0 Guaireña

-Sábado 14 de agosto

*Sportivo San Lorenzo 2-0 River Plate.

*12 de Octubre (I) vs. Sportivo Luqueño (partido no disputado, pero pérdida de puntos para 12 de Octubre por no tener ambulancia)

-Domingo 15 de agosto

*Sol de América 3-0 Guaraní.

*Nacional/Humaitá 0-7 Libertad/Limpeño.

-Lunes 16 de agosto

*Cerro Porteño 3-0 Olimpia.

CLASIFICACIÓN

Libertad/Limpeño 19, Cerro Porteño 19, Deportivo Capiatá 17,, Olimpia 16, Sol de América 16, Guaireña 15, River Plate 9, Guaraní 7, Nacional/Humaitá 7, Sportivo San Lorenzo 7, Sportivo Luqueño 4, 12 de Octubre (I) 0.