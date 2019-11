“Espero que se cierre el caso, porque no tienen fundamento alguno. De lo contrario puedo pensar que es una persecución abierta, porque quieren parar el éxito de Olimpia”.

Así se expresó el presidente franjeado al salir de la Asociación Paraguaya de Fútbol, terminada su declaración ante el referido órgano del ente rector.

Trovato se mantuvo firme en que “nosotros no tenemos relación ni directa ni indirecta con la casa de apuestas. Prestamos servicios así como la casa de apuestas puede comprar combustible de Copetrol”.

Refirió que ante la investigación abierta a su persona se cae en incoherencia, ya que “existen otros clubes con vínculos con empresas de esa naturaleza”.

“No sé cuál es el trasfondo de todo. El deportivo capaz sea uno de ellos, por eso se reúnen diez presidentes con una forma mediocre de crear inestabilidad”, afirmó.

El presidente de Olimpia repitió todas sus declaraciones formuladas tras el clásico del domingo, manteniendo así su visión acerca de lo que está sucediendo ahora con él.

Asegura que “no me molesta si es personal, ya estoy curtido para eso”, pero que “cuando te meten a la familia y tus empresas sí molesta”.

“Tengo gente atrás de mí que no tiene nada que ver con el fútbol”, lamentó y criticó que “hay clubes que presionan a otros que no tienen envergadura para firmar contra Olimpia”.

También aseveró que “el éxito de Olimpia genera urticaria. Pica que Olimpia gane, por eso nos tratan de hundir como sea”.

“Nos quieren arrastrar a su mediocridad. Son gente que no tiene éxito y por eso sólo se queja. Nosotros estamos para colaborar con el fútbol”, indicó.

Lamentó asimismo que “la mediocridad está aplaudida” y aboga por que “hay que salirse de esa línea para crecer como personas y país”.

“No tenemos rencores, pero en la cancha vamos a salir a ganar. Hay gente que piensa que cuando tenés éxito te tienen que tirar piedras”, manifestó.

En cuanto a sanciones eventuales, Marco Trovato aseguró que “no me hablaron nada al respecto, pero entiendo que puede ser una suspensión”.

“Ya pasé por estas cosas cuando una vez, el presidente de Cerro agredió a un árbitro y a mí me suspendieron y no me dejaron ver el partido en el que salimos campeones”, recordó.