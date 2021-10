El inicio de la temporada regular de la NBA está marcado para el 19 de octubre, y Kyrie Irving sigue sin dar su brazo a torcer, no quiere vacunarse. Si el base de los Nets no cede, no podrá jugar los partidos de local debido a los protocolos sanitarios de la ciudad de Nueva York.

Irving, pasaría de ser un jugador estrella a uno en rotación, ya que se perdería cerca de 40 partidos como local.

Pero, según la última información que llega de Estados Unidos, ni siquiera va a ser eso. Los Brooklyn Nets decidieron apartar a Irving de la dinámica de la plantilla hasta que no se vacune. No cuentan con él ni para los partidos fuera de casa ni para ningún entrenamiento.

Un auténtico órdago a una de sus estrellas que incluso había llegado a deslizar la posibilidad de retirarse si se llegaba a esta situación.

Horas antes era el insider de la NBA, Adrián Wojnarowski, quien daba los últimos “updates” de esta situación en ESPN.

Este es el verdadero momento de la verdad para los Nets y la organización. El propietario, Joseph Tsai, Sean Marks, su general manager, Kevin Durant y James Harden "tienen una tremenda voz en esto. Todos juntos van a ser parte de esa decisión sobre si van a permitir que Kyrie Irving no se vacune y no sea elegible para jugar los partidos en casa o no esté disponible para jugar en el Madison Square Garden contra los Knicks”, indicó Wojnarowski.

”¿Van a dejar que sea un jugador a tiempo parcial? ¿Van a dejar que entre y salga de la alineación toda la temporada? No quieren distracciones, necesitan que se vacune para que pueda jugar. Si Kyrie Irving no se vacuna, volverán a tomar una decisión, y creo que hay mucho en juego, no sólo el futuro a corto plazo de Kyrie Irving en Brooklyn, sino también su futuro a largo plazo”, sentenció.