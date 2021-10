El futbolista cafetero, que todavía sigue dándole a la pelota con 42 años a sus espaldas, recordó una vez más aquel concierto de Bronco en mayo 2012 que marcó el quiebre de la relación de los referidos con el veterano Gerardo Pelusso.

“Yo sinceramente no sabía que tocaba ese grupo, solo escucho salsa y vallenato”, comenzó.

“Me llamó Josecito, el hijo del dueño de Chechos; yo le digo que estoy concentrado y ese señor (don José) me iba a llevar a jugar a Cerro (Porteño), pero 15 días antes falleció en un viaje a Ciudad del Este. Soy muy amigo de José (hijo) y él estaba triste, ese día cumplía años (el fallecido padre) y trajeron a Bronco”, afirmó en el programa de Maxi Biancucchi.

El colombiano sí reconoció que quizás abusó de la confianza de Pelusso, quien permitía que los “mayores” tengan su “vinito” y jueguen a las cartas hasta entrada la noche. “Eso fue sagrado, desde que Pelusso estaba en el club. Campeones 2011. Y siguió en el 2012 como una cábala. Nos quedábamos jugando y nos tomábamos nuestra copita de vino”, explicó.

Aclaró que salió solo de concentración -sin hueso Romero ni Orteman-, por la puerta principal y sin toda la parafernalia que en su momento se habló; es más, los primeros intentaron disuadirlo, pero no tuvieron éxito.

Lo siguiente fue que terminó por ser convencido por ‘Josecito’. Le mandaron un vehículo y ropa y él se ‘escapó’. “Salgo normal (de la Villa), no me pasé la pared ni nada. Fui y me quedé una horita. La cagada mía fue que pasé ahí por el lado (escenario) y alguien tomó una foto”, detalló.

Lo curioso es que Marín esperó casi una década para mencionar al cuarto en discordia, nada más y nada menos que el propio Julio César Cáceres, actual entrenador del plantel franjeado. “Entro (al VIP) y Julio César Cáceres ahí, pero él no estaba concentrado. No me tomé ni una cerveza y luego me pelé de vuelta para la concentración”, zanjó.