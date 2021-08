Están confirmados dos amistosos de la selección paraguaya Sub 17 ante su par de Brasil, a disputarse en nuestro país en septiembre próximo.

Las fechas para los dos juegos son el 2 y 5 de septiembre, que tendrán como escenarios a los estadios Arsenio Erico y Manuel Ferreira, respectivamente. Se disputarán a las 10:00 y el primero de los dos juegos será televisado por Tigo Sports.

Se destaca la presencia del seleccionado base de la canarinha en nuestro país, teniendo en cuenta el gran esfuerzo tanto de la APF y de la CBF para confirmar el choque amistoso de esta categoría que servirá a ambos países para saber el nivel que manejan.

Paraguay arranca su microciclo de trabajos esta tarde en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de cara a estos encuentros y por ello, el cuerpo técnico liderado por Bobadilla convocó un total de 27 futbolistas.

AMISTOSOS

JUEVES 2 DE SETIEMBRE

PARAGUAY SUB 17 VS. BRASIL SUB 17 (TV)

Estadio: Arsenio Erico

Hora: 10:00.

DOMINGO 5 DE SETIEMBRE

PARAGUAY SUB 17 VS. BRASIL SUB 17

Estadio: Tigo Manuel Ferreira.

Hora: 10:00.

CONVOCADOS PARA INICIO DEL MICROCICLO

Arqueros: Pablo Rotela (Olimpia), Hugo Gaona (Sp. Luqueño) y Rodrigo Reyes (Olimpia).

DEFENSORES: Fabricio Cañete (Olimpia), Alan Núñez (Cerro Porteño), Adrián Brizuela (Guaraní), Idalio Fretes (Nacional), Nahuel Duré (Cerro Porteño), Gonzalo Medina (Sol de América), Víctor Benítez (Guaraní), Aron González (12 de Octubre) y Rogelio Espínola (Olimpia).

MEDIOCAMPISTAS: Bruno Recalde (Olimpia), Mateo Godoy (Olimpia), Arturo Santacruz (Olimpia), Gustavo Medina (Guaraní), Alexis Insfrán (Nacional), Rubén Lezcano (Libertad), Tobías Sanabria (Olimpia), Gabriel Aguayo (Cerro Porteño), Luis Abreu (Olimpia) y Enzo Marín (Deportivo Capiatá).

DELANTEROS: Junior Paredes (Cerro Porteño), Óscar Coronel (Sol de América), Kevin Pereira (Deportivo Capiatá), Francisco Morel (Nacional) y Aaron Páez (Olimpia).