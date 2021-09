Ambiente tenso tras el sexto juego al hilo que la Albirroja no pudo ganar de local.

En este sentido, el estratega Eduardo Berizzo ofreció sus sensaciones tras el empate (1-1) con Colombia. Si bien reconoce que el resultado perjudica, manifestó que todavía hay carrera por delante y no bajará los brazos.

“No pienso nada que sea definitivo. Los partidos se definen por márgenes muy cortos, todos los rivales son muy complicados. Creo que Colombia es un gran rival, pero si hoy tuvo que haber un ganador, tuvimos que ser nosotros. Obviamente el empate frustra. El pesimismo a veces es exagerado, se entiende. Hay otra realidad, todavía se puede, queda mucha eliminatoria”, afirmó.

La nueva exhibición de los albirrojos dejó mucho que desear, como viene siendo repetitivo. Ante tal situación, un periodista indicó que le hubiese gustado estar “de frente” (las preguntas se envían al jefe de prensa de APF para que las lea en la conferencia) para pedirle que renuncie, por respeto a su trayectoria y al público, amén de sus demacrados números al frente de la selección.

“Yo no se lo desearía a nadie. Le agradezco la intención, y no el deseo. No me agrada que la gente pierda su trabajo, no me agrada. Esto es fútbol, por ahí me pueden insultar y recibir críticas, pero desearle a alguien que se quede sin trabajo, no es noble, no se lo deseo”, zanjó por ese lado.

El estratega se mostró hasta sorprendido por la dificultad que tienen sus futbolistas a la hora de pegarle a la pelota, especialmente en los metros finales. “Tuvimos una (opción de gol) con Ángel, con Amarilla, con Villasanti. En esos momentos el jugador necesita tranquilidad, y no la tuvimos. Estuvimos deseosos y muy ansiosos”, indicó.

Berizzo dijo que no utilizó los últimos cambios porque temía ir del todo al ataque y exponerse a una contra lapidaria de Colombia. “El equipo tuvo una gran actitud, una gran entrega y lo dieron todo. Eso es lo que me queda”, alegó.

Y no hay tiempo para lamentos. Paraguay debe recuperar fuerzas y rearmarse para medir a Venezuela, el próximo jueves, otra vez de local, para finalizar la triple fecha. Está de más decir que los puntos en juego son de vital importancia.