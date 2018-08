"Estoy haciendo un trabajo de recuperación y rehabilitación. Quiero estar listo para jugar de nuevo", indicó hoy el ex Cerro Porteño.

El delantero declaró a la web periodística del club su satisfacción por ser parte de la entidad. "Me siento protegido, me tratan bien y eso me pone feliz", mencionó.

Sobre su eventual puesta en escena en algún partido, Díaz explicó que "estaba en los planes que comience a entrenar normalmente con el plantel la semana que viene".

"Después ya dependerá del entrenador para que juegue. Necesito compenetrarme con el grupo de jugadores. Yo tengo todas las ganas de dar lo mejor de mí", añadió.

Sergio se reencuentra con Angel Romero, con el que coincidió en Cerro Porteño hace algunos años. Sobre ese punto dijo sentirse aún más confiado.

"Entrenamos juntos en Paraguay pero no llegamos a jugar. Sí con su hermano Oscar y esa fue una de las razones que me motivaron a venir al club", aseveró.