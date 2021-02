"Ahora estoy en el Al-Sadd y estoy muy bien. Realmente estoy en un club grande de Asia, de Catar, el mejor club de Catar. Y a partir de ahí vamos a ver lo que depara el futuro", dijo Xavi en el primer episodio de la serie de vídeos de la FIFA 'Living Football'.

"Todo el mundo me ve como entrenador del Barcelona. Yo respeto mucho al Barça, a Koeman, el actual entrenador. Pero ojalá. No quiero esconder que me gustaría entrenar al Barcelona, pero respetando siempre al actual entrenador que hay ahora y al club, que está en plena competición, y les deseo lo mejor", agregó Xavi.

"Soy del Barcelona desde que tengo conciencia. Y ahora hay unas elecciones y vamos a ver qué presidente sale dentro de un mesecito. Claro que sí: es una ilusión entrenar al Barcelona, sin ninguna duda", señaló.

Sobre el reciente Mundial de Clubes, comentó: "Estuve en el estadio viendo el Bayern-Tigres. Muy buen partido, de verdad. Y muy bien Tigres. Sorprendente su torneo y compitiendo contra el que yo creo que es el mejor equipo del momento en el mundo y que lo ganó como el favorito que era".

"El Bayern se lleva un torneo que le iguala (con seis títulos) al Barcelona nuestro, al Barcelona de Guardiola. Enhorabuena por este hito histórico en su historia", subrayó.

Xavi cree que "lo mas difícil en el fútbol no es ganar, sino ganar después de haber ganado, seguir ganando tras grandes éxitos, porque todos te quieren ganar".

Al referirse al Mundial de 2022, Xavi dijo: "Catar está perfectamente preparado para albergar cualquier evento grande. Catar está creciendo una barbaridad. Desde que yo vine, en 2015, hasta ahora el país ha cambiado en infraestructuras".

"La gente va disfrutar muchísimo de este país. Los que tengan prejuicios malos hacia la cultura árabe o hacia esta religión van a ver que es gente normal, hospitalaria, generosa, familiar… Van a hacer una Mundial histórico y no tengo duda alguna", añadió.