Caballero fue destituido esta mañana por expresa disposición de la Comisión Directiva.

En este sentido, el exentrenador de General Caballero ZC, Olimpia, General Díaz y Libertad, el exarquero Aldo Bobadilla, fue electo para intentar recomponer la moral de un grupo machacado por los resultados negativos.

Caballero es la séptima víctima en lo que va del Apertura 2019. Anteriormente Nacional ya había cambiado a Fernando Gamboa, Santaní a Héctor Marecos, Luqueño a Pedro Sarabia, Ever Hugo Almeida renunció a Sol de América y José Basualdo a Capiatá.

El hasta entonces interino vuelve a su puesto en la categoría reserva y cooperará con el nuevo timonel del plantel principal.

“Siempre me catalogan de un técnico formador, me gusta eso, pero también estoy capacitado para dirigir a un equipo de Primera. Estoy a disposición de Bobadilla”, aseveró Caballero en la 970 AM.