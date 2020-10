El pleito que hizo reflotar el caso de Raúl Vicente Amarilla. La FIFA determinó que Munir el Haddadi, que pasó por las selecciones menores de España y jugó 10 minutos en la absoluta, no podrá cambiar su nacionalidad deportiva para defender a Marruecos.

El futbolista hispanomarroquí no podrá jugar con la selección africana, según un fallo de la FIFA conocido solo horas antes de que El Haddadi, concentrado con el combinado marroquí, fuese a jugar su primer partido amistoso.

La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) emitió hoy un comunicado en el que explica que la FIFA “rechazadó la demanda” de la FRMF basándose en las nuevas cláusulas que establecen el reglamento sobre los cambios de selección para los jugadores con doble nacionalidad.

La Federación anunció también que va a apelar esta decisión mediante un recurso al Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Según explicaron fuentes de la FIFA a Efe, la razón que motiva el cambio de nacionalidad de Munir -nacido en Madrid (capital de España) de padres marroquíes- es que llegó a jugar tres partidos con la selección española sub-21 cuando en realidad ya había cumplido los 21 años.

Es decir, la decisión no tiene que ver con aquel partido que Munir jugó con la selección absoluta en 2014, cuando fue alineado por Vicente del Bosque y permaneció solo diez minutos en el campo.

Al tratarse de una promesa de la La Masia (cantera del Barcelona), la solicitud de Munir tuvo amplia repercusión en la prensa española, que reflotó el caso del paraguayo Raúl Vicente Amarilla, que tras jugar la Eurocopa Sub 21 de 1984 para la selección española no pudo servir al combinado nacional paraguayo absoluto, pese a no haber jugado en mayores (al contrario de lo establecido hoy en día).