Esta mañana, 3 de Febrero de la Chacarita empató 1-1 con Colón de Saldívar. Mismo resultado para el juego entre Colegiales y Atlántida.

La segunda jornada comenzó el viernes con la victoria del 24 de Septiembre ante Colón de Ñemby y el de Olimpia de Itá sobre 29 de Septiembre.

Y ayer se vio la goleada (2-5) de visitante de Tembetary a Pilcomayo, el resultado más abultado de lo que va del torneo de la Tercera División.

Los partidos Limpeño vs. 12 de Santo Domingo, Martín Ledesma vs. 3 de Noviembre y Hayes vs. Recoleta fueron postergados a raíz de la tormenta que azotó el territorio nacional, los mismos serán reprogramados por la Divisional de la categoría.

De momento, y a espera de la regularización de los compromisos citados, Atlético Tembetary, Cristóbal Colón JAS, Atlético Colegiales, 3 de Febrero RB y Olimpia de Itá lideran la clasificación.

SEGUNDA FECHA

-Viernes 23 de abril

*Cristóbal Colón de Ñemby 1-2 24 de Septiembre VP

*Olimpia de Itá 1-0 29 de Septiembre

-Sábado 24 de abril

*Pilcomayo FBC 2-5 Atlético Tembetary

*Sportivo Limpeño vs 12 de Octubre SD *POSTERGADO*

*General Martín Ledesma vs. 3 de Noviembre *POSTERGADO*

*Presidente Hayes vs. Deportivo Recoleta *POSTERGADO*

-Domingo 25 de abril

*3 de Febrero RB 1-1 Cristóbal Colón JAS

*Atlético Colegiales 1-1 Atlántida SC

CLASIFICACIÓN

Atlético Tembetary 4, Cristóbal Colón JAS 4, Atlético Colegiales 4, 3 de Febrero RB 4, Olimpia de Itá 4, Sportivo Limpeño 3, 3 de Noviembre 3, 24 de Septiembre VP 3, Atlántida 2, Deportivo Recoleta 1, 12 de Octubre 1, Pilcomayo 1, Presidente Hayes 0, Cristóbal Colón (Ñ) 0, 29 de Septiembre 0, Martín Ledesma 0.