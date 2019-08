Pese a la amplia ventaja conseguida en el partido de ida, el entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, preservó a los titulares y puso un equipo alternativo este domingo ante Banfield en la cuarta jornada de la Superliga Argentina.

El Xeneize se impuso al Taladro por 0-1 y se convirtió en líder del torneo junto a San Lorenzo, con diez puntos.Ante los ecuatorianos estará ausente el delantero Mauro Zárate, que se desgarró en el partido de ida. Según lo visto en los últimos entrenamientos, en su lugar jugará el ídolo del club, Carlos Tevez.

"¿Quién me asegura que ya estamos en la semifinal? Boca tiene que enfrentar el encuentro del miércoles con seriedad y dejar atrás los cuartos de final de la Libertadores. Después pensaremos en River y en lo que se viene", dijo Alfaro.

Después de enfrentarse a la Liga de Quito, Boca Juniors jugará el domingo el superclásico del fútbol argentino ante River Plate en el Monumental.

Además, es muy probable que Xeneizes y Millonarios se enfrenten también en las semifinales de la Libertadores porque River Plate venció en el partido de ida de los cuartos de final a Cerro Porteño por 2-0.

Sin embargo, la Liga de Quito sueña con una épica victoria que seguramente quedaría en los libros de historia del fútbol sudamericano.

Los ecuatorianos necesitan ganar 3-0 para forzar los penales o imponerse por una diferencia de tres goles o más a partir del 1-4 para clasificarse a las semifinales.

La muestra más clara de que la Liga de Quito no tiró la toalla es que el entrenador, el uruguayo Pablo Repetto, también cuidó a algunos jugadores.

Con un equipo compuesto por habituales titulares y suplentes, el vigente campeón ecuatoriano se impuso por 0-2 al Técnico Universitario el sábado en la vigésima tercera jornada de la Liga.

Los atacantes suplentes Julio Angulo y el colombiano Christian Martínez Borja anotaron los goles del triunfo del cuadro quiteño.

Los dirigidos por Repetto son séptimos con 35 puntos, a 17 del líder, Macará.

Ante Boca Juniors no estarán disponibles Jefferson Orejuela ni Kevin Minda, expulsados en el partido de ida.

"No es fácil, pero la expectativa está. Sería una hazaña. Sabemos que es muy difícil pero lo dejaremos todo. Queremos demostrarle al mundo que la diferencia no es tal y que Liga no es el equipo que se vio el anterior miércoles en Casa Blanca. Será un partido por el orgullo y el amor propio", dijo Repetto.

- Alineaciones probables:

Boca Juniors: Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo, Iván Marcone, Alexis Mac Allister; Carlos Tevez y Ramón Ábila. Entrenador: Gustavo Alfaro.

Liga de Quito: Adrián Gabbarini; Antonio Valencia, Carlos Rodríguez, Franklin Guerra, Christian Cruz; Jhojan Julio, Edison Vega, Adolfo Muñoz, José Ayoví; Anderson Julio y Rodrigo Aguirre. Entrenador: Pablo Repetto.

Árbitro: el brasileño Wilton Sampaio, asistido por sus compatriotas Emerson de Carvalho y Marcelo van Gasse.

Estadio: 'La Bombonera' Alberto J. Armando, de Buenos Aires, con capacidad para unos 49.000 espectadores.