“La intención siempre es definir los partidos dentro de la cancha y siempre lo he manifestado. Pero viajaremos a Asunción a la espera primero de una definición del Tribunal de Disciplina de Conmebol sobre el extenso informe que hemos presentado”, enfatizó Angelici en una conferencia de prensa realizada en el hotel de concentración de la plantilla ‘xeneize’.

Sentado junto al técnico de su equipo, la máxima autoridad del Boca añadió: “El hincha de Boca tiene un montón de cosas presentes de lo que pasó en los últimos tiempos. Pienso que los partidos se ganan adentro de la cancha, pero también debo respetar el estatuto, porque no soy dueño del club, sino presidente. A veces no podés actuar según lo que pensás”.

En relación al acuerdo que firmó ayer con sus pares de River, Rodolfo D’Onofrio, y de Conmebol, Alejandro Domínguez, sostuvo: “Firmé lo de ayer porque pensé en la gente. Que se suspendiera y pudieran evacuar a las 60 mil personas. Pero leí lo de ‘una piedra y hasta parecía gracioso. Descomprimimos lo de ayer y nos pusimos a trabajar para ver cómo seguir”.

“Para el fútbol argentino esto es una tristeza. Lo vivimos con dolor los dirigentes. Pero unos poco inadaptados terminan perjudicando este espectáculo que esperaba el fútbol mundial. Tuvimos una agresión inusual, con jugadores que sufrieron lesiones, tanto físicas como psíquicas”, completó.

Por su parte, Guillermo Barros Schelotto analizó: “Lo mejor para nosotros era no jugar porque estábamos en desventaja. No estábamos preparados ayer y hoy en la previa para jugar una final. Desde principio de año que es el objetivo y no es justo”.

“Las 24 horas que hemos vivido no tienen nada que ver con una fiesta y una final de la Copa Libertadores. No estábamos en condiciones de jugar”, completó el técnico ‘xeneize’.