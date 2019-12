​La legendaria entidad inglesa fundada en 1875 alzó un video a su cuenta oficial de Twitter con un triplete anotado por el paraguayo.

Aquello fue en el 2007. El día 15 de diciembre, en juego válido por la Premier League en el DW Stadium, Blackbunr Rovers perdió de visitante frente a Wigan Athletic.

Dicho club en el que jugara en su momento el defensor nacional Antolín Alcaraz fue contundente al batir a su rival 5-3.

#Rovers Christmas Countdown: Day



A @RoqueSantaCruz hat-trick for the third day in our Advent Calendar.



pic.twitter.com/jjMkencXBn

— Blackburn Rovers (@Rovers) December 3, 2019