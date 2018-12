"Este desafío es el más importante de mi carrera porque es el que viene y porque la gente tiene claro lo que va a ver de mí y tengo que ver que mi forma (de juego) se imponga en un torneo complicado", comentó anoche en la rueda de prensa de su presentación en el auditorio del estadio Pacaembú, en Sao Paulo.

El exseleccionador de Chile y Argentina afirmó que "después de analizar un montón de proyectos, apareció el del Santos" y no dudó en firmar con el conjunto blanquinegro.

"Más allá de propuestas de Europa o Asia, yo creo que estoy en el lugar donde está la cuna del fútbol, donde salen los mejores futbolistas que se exportan hacia Europa", manifestó el entrenador de 58 años, que firmó un contrato por dos temporadas con el Santos, al que dirigirá a partir del próximo enero.

Expresó que en la que será su primera experiencia como entrenador en Brasil su idea es "tratar de volver a disfrutar del juego", siendo protagonistas "desde el inicio", con la posesión como principal pilar para atacar y defender.

"El motivo para desarrollar mi proyecto tiene que ver con el paladar del hincha del Santos y mi manera de jugar", añadió.

Asimismo, indicó que el historial de estrellas del club, como Pelé o Neymar, le obliga a "pensar más" en la portería del contrario que en la suya, y a partir de ahí, desarrollará su estrategia con el objetivo de "dañar la estructura fuerte y defensiva" que hoy impera en el fútbol brasileño.

"Lo mío es totalmente anticultural" en Brasil, indicó.

Además, dijo que le parece "increíble estar en el mismo club donde Pelé se destacó".

"La verdad es que me ilusiona mucho y me gustaría verlo muy pronto", declaró del mítico exjugador, tricampeón mundial con la selección brasileña y quien se ofreció en sus redes sociales a ayudar al argentino en su nuevo cargo.

A nivel deportivo, dijo que están "trabajando muy duro para hacer el mejor equipo posible" y que la salida del delantero Gabriel Barbosa 'Gabigol', quien fue el máximo goleador del Campeonato Brasileño que acaba de finalizar, "es el mayor problema" del Santos.

También destacó el potencial de Bruno Henrique y Rodrygo, este último atado por el Real Madrid y al que Sampaoli le recomendó quedarse un "par de años más" en Brasil por el bien de su carrera y por el suyo, aunque remarcó que él no toma esa decisión.

No obstante, Sampaoli dijo que "lo único" que le hará seguir en el cargo será "ganar" y en este sentido, comentó que actualmente la figura del entrenador es la del "responsable total de las crisis futbolísticas" en los equipos, algo que "hay que asumir porque es así".

Entrenará, entre otros, al delantero de la selección paraguaya, Derlis González.

Por eso, destacó que "lo único que queda es ganar" y dar una respuesta lo más rápido posible para que su idea no se "desmorone" ya que, de lo contrario, "todo se va a desvanecer".

"Llegar aquí con esta ilusión, que me sorprendió y creo que no me merezco tanto, me obliga a estar a la altura de ese sentimiento", resaltó, en alusión a las decenas de aficionados que le esperaron en el aeropuerto a su llegada a Brasil.

Sobre su fugaz paso al frente de la selección argentina, dijo que "la gran alegría en el fútbol dura muy poco y el dolor dura mucho" y para él "el dolor de no haber podido salir campeón con Argentina es algo muy especial".

Antes de Argentina, Sampaoli pasó cuatro años al frente de la selección de Chile. Disputó la Copa del Mundo de 2014, en la que casi elimina a la anfitriona Brasil, y conquistó la Copa América de 2015.

Los buenos resultados con la Roja le llevaron al Sevilla español, su primera experiencia europea, y después a la selección argentina.

La eliminación en octavos de final en el pasado Mundial de Rusia contra Francia, a la postre campeona de la competición, precipitó su adiós de la Albiceleste.