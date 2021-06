CIES tuvo en cuenta, para fijar el supuesto precio de traspaso, un modelo estadístico en el que se incluyen variables relacionadas con el jugador (duración de contrato, edad, estatus internacional, progresión de su carrera y actuaciones), su club (nivel deportivo y nivel económico) y el contexto (inflación).

Foden valdría hoy mismo unos 190.2 millones euros, lo que le proyectaría en un futuro como la transferencia más grande en la historia del fútbol, récord hoy en poder del brasileño Neymar (222 millones de euros).

Mason Greenwood del Manchester United (€178 M) ocupa la segunda casilla y su compañero de equipo, Marcus Rashford (€159.1 M) cierra un podio netamente conformado por ingleses.

En el cuarto lugar está el goleador noruego del Borussia Dortmund, Erling Haaland (€155.5 M), seguido por el mediocampista portugués de los "Diablos Rojos" de Inglaterra, Bruno Fernandes (€154.3 M) que es quinto en esta lista.

La cuota de jugadores de La Liga está encabezada por el holandés Frenkie de Jong (€138.7 M) que es sexto, seguido del también futbolista del Barcelona Pedri González (€133.2 M) que es séptimo y el atacante portugués João Félix (€127.8 M) del Atlético de Madrid, quien ocupa la novena posición, por detrás del canadiense del Bayern Múnich, Alphonso Davies (€131.6 M) que es octavo.

El listado de los diez jugadores con más valor de traspaso estimado lo completa una de las figuras del más reciente campeón de la Champions League, el extremo del Chelsea y de la selección inglesa Mason Mount (€123.6 M), mientras Kylian Mbappé (€118.3 M) aparece en la casilla número 12, al restarle tan solo un año de contrato con el PSG.

El primer sudamericano que aparece en esta lista es el brasileño Vinícius Júnior (€104.4 M) del Real Madrid en la casilla 18, seguido por sus compatriotas Gabriel Jesús (€98.7 M) en la posición 22 y Rodrygo Goes (€77.7 M) en la 41. Neymar (€61.1 M) a sus 29 años y recién renovado por el PSG, luego de una temporada en la que no ganó la Ligue 1 y no alcanzó la final de Champions, cae hasta el puesto 71.