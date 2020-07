La noticia sacudió al fútbol nacional a horas del esperado retorno de la alta competencia.

En este sentido, esta madrugada la APF confirmó que se detectó 35 positivos en el 12 de Octubre de Itauguá, 4 en el Sportivo San Lorenzo, 13 en Guaraní y 3 en el cuerpo arbitral.

A raíz de ello, se decidió postergar los partidos General Díaz vs. San Lorenzo (que debía disputarse hoy), Guaireña vs. Guaraní y Sol de América vs. 12 de Octubre (programados para mañana).

Seguidamente, Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), convocó una reunión de urgencia con los 12 presidentes que se desarrolló esta mañana de forma virtual. En la misma, se decidió postergar la vuelta del Apertura 2020. Es decir, un fin de semana más sin competencia.

Consecuentemente, la disputa de la novena fecha pasa para el miércoles venidero. Los equipos recurrirán a laboratorios privados autorizados por el Ministerio de Salud para someterse a una nueva ronda de estudios. La vuelta pende del resultado de los mismos.

Además de los partidos, también se suspenden los entrenamientos y todas las actividades que involucren a los planteles de los tres clubes afectados, conforme al protocolo aplicado al retorno del fútbol.