Entiende que no es un “pendejo” que fue a probar suerte y se niega a jugar con la reserva. Alfio Oviedo no pasa por su mejor momento en el Newell’s Old Boys.

El delantero paraguayo no está siendo tenido en cuenta por el técnico Omar De Felippe.

En entrevista con Zapping Sport, y recogida por el portal Rosario 3, Oviedo manifestó su malestar por esta incómoda situación.

“No vine como un ‘pendejo’ (sic) a probar nada, vine a aportar lo mío”, soltó el artillero.

Reveló que le propusieron jugar con el plantel de reserva para mantener el ritmo, a lo que se negó. “Les dije que no, porque no me parece una motivación. Me sorprendió y no me gustó que me ofrecieran eso”, explicó.

Alfio reconoce que vuelve de una lesión, pero quiere que se respete su condición de jugador de Primera. Pide tiempo y oportunidades para encontrar su juego.

“Yo voy a poder demostrar mi potencial cuando tenga continuidad. Es difícil poder demostrar mi capacidad jugando poquito. Si tengo continuidad, será otra la historia”, añadió.

El oriundo de Ypacaraí, de 22 años, dejó Cerro Porteño (a préstamo) para desembarcar en la ‘lepra rosarina’ a mediados de este año.

“La adaptación, jugando todos los partidos, va a durar dos o tres partidos. Pero el suplente debe entrar desde el banco y es complicado”, zanjó.

Desde su llegada al fútbol argentino ha disputado 77 minutos, repartidos en tres juegos (ninguno de titular).