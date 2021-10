Brunotte hizo de anfitrión en la presentación en sociedad.

En este sentido, sobre la elección el presidente de Olimpia manifestó que “todos conocemos (a Julio Cáceres), su trayectoria como jugador, su trabajo post jugador”.

Cáceres disputó 10 partidos al mando de la Sub 23 (reserva), cosechando 30 de los 30 puntos posibles, victoria tras victoria. “El trabajo que está haciendo con los chicos en la reserva habla de su profesionalismo y su ambición”, añadió.

El titular franjeado manifestó que “uno de los grandes objetivos” hoy día es la Copa Paraguay, certamen que otorga un cupo a la próxima edición de la Copa Sudamericana, pero tampoco van a descuidar la Copa de Primera ya que aún pueden ir a la Libertadores vía acumulativo.

Por su lado, el flamante entrenador, que tendrá su primera experiencia al mando del plantel principal, se mostró agradecido por la oportunidad y confiado de poder levantar la moral de un grupo hundido en una profunda crisis deportiva. “Venimos trabajando bastante bien con esa idea de ir de a poco, con los jugadores jóvenes y los de experiencia”, indicó.

El cuerpo técnico del ‘Emperador’ se complementa con Francisco ‘Paco’ Esteche (asistente), Cristian Bareiro (preparador físico) y Juan Fernández (preparador de arqueros).

El debut será este domingo en Villarrica desde las 20:15 ante Guaireña por la fecha 12 del torneo Clausura 2021 de Primera División. A propósito, Cáceres adelantó que el plantel no concentrará y se reunirá solo para el viaje.

“INDECLINABLE”

En otro punto, Miguel Brunotte explicó que la comisión directiva mantuvo una reunión de casi dos horas con el estratega charrúa Álvaro Gutiérrez y allí dieron cuenta de que “su renuncia era indeclinable”.

“La decisión del cuerpo técnico (de Gutiérrez) entra dentro de lo personal y va a quedar dentro del club, no voy a entrar en detalles, pero como institución… la respetamos”, zanjó.

“NO ES LINDO”

Finalmente, Brunotte no escondió que la próxima Asamblea General de socios (en noviembre) verá los demacrados números de la institución. El balance “no es lindo” y habrá que ponerle pecho.

“Quiero darle la tranquilidad al olimpista, en el sentido que puede ser que no nos gusten los números de ese balance. La deuda es importante, pero les aseguro que es un balance donde 2 más 2 es 4, no es 5. No hay nada escondido. Mi expectativa es que se hagan las preguntas, que se aclaren las dudas y que se apruebe el balance, que nosotros necesitamos como institución para seguir funcionando”, sentenció.