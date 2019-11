El director de la carrera, David Castera, afirmó que la edición del año próximo, que comenzará el 5 de enero en Yeda, en la costa del mar Rojo, integrará todos los ingredientes clásicos de la carrera y que su ganador “tendrá que ser un auténtico dakariano”.

“Hemos descubierto muchas sorpresas en el desierto saudí, porque es grande, hemos tenido mucho donde elegir”, agregó el expiloto, que divide el recorrido de 2020 en dos partes: una primera marcada por las pistas de tierra, los barrancos y los desfiladeros; y la recta final, donde la arena y las dunas serán omnipresentes.

El ecuador se vivirá en la jornada de reposo, el 11 de enero en Riad, momento en el que la carrera pondrá rumbo al sur, a la zona más desierta e inhabitada del país.

El rally se lanzará con rumbo al norte, con destino a Al Wajh, bordeando la costa del mar Rojo, con “un compendio de todas las dificultades que les esperan”, según Castera.

Al día siguiente llegarán al extremo norte, frente a la península del Sinaí, en Neom, donde la conducción marcará la clave.

En torno a esa ciudad discurrirá la tercera etapa, entre caminos de piedra y cañones, con el punto culminante de la edición a 1.400 metros, antes de poner al día siguiente rumbo al sur, camino a Al Ula, la ciudad de piedra que los saudíes comparan con la Petra jordana.

Será un primer contacto con las dunas, que cobrarán todo su esplendor al día siguiente en ruta hacia Ha’il y, sobre todo, el 10 de enero camino de la capital saudí.

Allí se marcará la jornada de descanso que dará lugar a una segunda parte que se desarrollará enteramente en escenarios arenosos.

La más larga etapa del rally llevará a la caravana de coches, motos, camiones y otros vehículos hasta Wadi Al-Dawasir, tras atravesar cordones de dunas encadenadas que se combinan con caminos pedregosos, lo que obligará a los participantes a combinar navegación y conducción.

Un bucle en esa ciudad constituirá la octava jornada, marcada por el regreso de los desfiladeros, pero también por una larga línea recta de 40 kilómetros en el medio del desierto donde los pilotos podrán dar gas a sus máquinas.

Será el punto más meridional antes de dirigirse al este, en Haradh, la región gasista y ganadera del país, destino de la novena etapa marcada por las pistas duras, donde los vehículos sufrirán.

Desde esa localidad se lanzará la etapa siguiente, la primera de las dos jornadas “maratón”, en la que los participantes no podrán reparar sus vehículos tras la carrera.

Con esa decisión, Castera, expiloto, excopiloto y ex director deportivo, quiere “frenar un poco la velocidad, obligar a los pilotos a vigilar la mecánica”.

Con el objetivo de “mantener el espíritu de la competición” y evitar que el Dakar sea “un esprint permanente”, Castera ha introducido las etapas maratón puras, en las que todos los pilotos deberán dormir en tiendas de campaña.

Será el caso de la ida hacia Shubaytah, en el corazón del llamado “desierto del Rub al-Jali”, el “cuartel vacío”, la zona más deshabitada del país, junto a la frontera con Emiratos Árabes Unidos.

Tanto esa etapa como la siguiente, de vuelta a Haradh, el rally descubrirá las mayores dunas de Arabia Saudí y la clasificación general quedará pendiente solo de la última jornada, en un laberinto de pistas de 100 kilómetros con destino en Qiddiyah, cerca de Riad.

La representación paraguaya corre por cuenta de Nelson Sanabria Galeano (quads) y la dupla Blas Zapag y Juan José Sánchez (autos).

En total, el rally tendrá 7.856 kilómetros, de los que 5.097 serán cronometrados.

