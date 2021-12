“No fue fácil, un año de mucha insistencia y cambios”, arrancó diciendo anoche en charla con radio 780 AM.

Sobre su nombramiento como entrenador de Primera, manifestó: “Nos tocó la posibilidad, sabíamos que podíamos darle un toque distinto”, añadió.

El bajón se hizo evidente a lo largo del Campeonato, pero el Decano, y para sorpresa de propios y extraños, supo reponerse sobre el final e incluso logró títulos. "El ganar la Copa Paraguay y Supercopa me daba más alegría por ellos, yo lo sé y lo viví. Un club grande no podía dejar de estar en la Copa Libertadores".

A sabiendas del momento del club, lo económico es un tema crucial, por las cuentas; sobre el punto en adiestrador franjeado dijo: “Yo sé que no pasa un día en el que el Presidente (Miguel Cardona) no converse con los jugadores sobre el tema deudas, sabemos que se irá cumpliendo”.

ROQUE

El veterano Roque Santa Cruz no seguirá el próximo año, una baja sensible. Sobre el punto, Cáceres reconoció que mantuvo alguna “esperanza” de que el ex Manchester City cambie de posición. “Sabemos la gran ayuda que nos brindó”.

Olimpia comienza el próximo cuatro de enero los trabajos precompetitivos con las miras puestas en los torneos locales (Apertura, Clausura y Copa Paraguay) y su participación en la primera fase de la Conmebol Libertadores 2022.