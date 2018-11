Guerreño estaba últimamente inmerso en el torneo de la División Intermedia, mientras que Gato García es actualmente jugador de Independiente.

Los dos valores nacionales suscribieron sus acuerdos en un pre contrato que los liga de forma oficial a la entidad albirrubro para la temporada 2019.

Tanto Guerreño como García se suman a las otras dos incorporaciones que son el volante Luiz Carlos Medina (ex Náutico de la Serie C) y el zaguero Rodrigo Lobâo, ex Ponte Preta.