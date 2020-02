Adebayor, de 35 años, estaba sin equipo tras jugar la pasada temporada con el Kayserispor turco. Hoy es el último grito del fútbol paraguayo y el jugador mejor pago que halla llegado al Olimpia, con récords incluidos.

Gustoso de las excentricidades y caprichos propios de una personalidad de su calibre, como su mansión en la costa francesa y su colección de cotizados coches, la vida de Emmanuel no siempre estuvo favorecida por los millones, de hecho, vivió una infancia bastante difícil. El delantero cuenta que él y su familia vivían en “un apartamento con problemas” y que por ello “me levantaba todas las noches a sacar agua con cubos”. “No teníamos electricidad ni baños. Para lavarnos, andábamos hasta la playa. Así era mi vida”.

No la tenía fácil, de hecho, su situación no auguraba que en el futuro sería un o de los futbolistas africanos más destacados del mundo. Adebayor contó en más de una ocasión que no pudo caminar durante sus primeros cuatro años de vida. Hajia, su madre, se rebuscó la cura al problema de pierna que padecía por Togo, Ghana y Nigeria, de donde ella es originaria. El artillero cuenta que un día su desesperada madre fue a una iglesia y el sacerdote le aseguró que iba a rezar por su niño durante una semana. Al llegar el domingo, ellos fueron a la iglesia y cuando estaban orando, el chico escuchó que afuera estaban jugando unos niños y al girar su mirada vio una pelota, ahí se levantó como si nada y se fue a agarrarla. “De repente alguien pateó la pelota en la iglesia. La primera persona en ponerse de pie y correr para buscarla fui yo. Eso fue cuando sentí el milagro. Dios me había destinado a ser futbolista”, aseguró en una entrevista.

Como jugador de élite le fue bastante bien, hasta se hizo emblema y principal baza ofensiva de la selección nacional de Togo, aunque también le tocó vivir con ella uno de los episodios más fuertes de su vida. En enero del 2010, durante la disputa de la Copa África, el bus que los trasladaba a la concentración en Angola sufrió un atentado, donde murió el chofer y cuatro de sus compañeros quedaron heridos, además de auxiliares del equipo. “Hemos visto la muerte de cerca”, dijo en aquella ocasión Adebayor, de quien se dijo, incluso, que pudo haber sido el objetivo, ya que en ese entonces jugaba en Manchester City.

En su momento indicó que la experiencia en Angola hizo que volviera a acercarse a la iglesia y a arreglar los conflictos familiares que tenía. Se reconcilió con su madre y reforzó los lazos con su hijo adoptivo, Emmanuel Jr., a quien acogió tras la muerte de su hermano.

Su foja deportivas señala que pasó por las filas de Metz, Mónaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham, Crystal Palace y Besaksehir. En Olimpia vuelve a coincidir con Roque Santa Cruz, con quien estuvo en 2009 en el Manchester City.

En charla con BBC Sports, Adebayor reconoció que Santa Cruz jugó un papel fundamental para cerrar su llegada. “Me dio su palabra de que me encantará aquí, por lo que jugó un gran papel en que yo viniera. También recibí muchos mensajes de algunos de los fanáticos en las redes sociales y eso tuvo un gran impacto. Obviamente, sabía un poco sobre el club de Santa Cruz y, por supuesto, cómo le está yendo bien en Paraguay”, declaró.

Adebayor comentó que uno de los días más emotivos de su vida lo vivió a su llegada al aeropuerto Silvio Pettirossi, al encontrarse con semejante cantidad de hinchas celebrando su presencia. “Entiendo que tal vez algunas personas ya saben mi nombre, pero nunca esperé la gran cantidad de personas que me saludaron, tan pronto”.

“Aterrizamos a la 1 de la mañana y ver a unos 5.000 fanáticos cantando mi nombre fue emotivo e increíble. Podrían haber estado durmiendo o viendo una película, pero salieron a darme la bienvenida. He jugado en todo el mundo, pero lo que he visto, los fanáticos de Olimpia son de los mejores”, replicó al medio británico.

El togolés reconoció que sabe poco del medio paraguayo, del formato y las competencias en Sudamérica, pero adelantó que se tomará “con gusto” el tiempo necesario para entrar en el ambiente.