En esa fecha, Vélez Sársfield se imponía a Ferrocarril Oeste 6-1 por el Campeonato Apertura.

Era técnico Julio Falcioni y de la totalidad de goles, Chilavert anotó tres, convirtiéndose en el único arquero en el mundo en conquistar semejante marca personal.

Mauro Óbolo y el también compatriota César Ramírez, hoy gobernador en Paraguay completaban la tarea que quedó en el anecdotario de sucesos memorables del fútbol argentino.

José Luis Chilavert marcó 62 goles oficiales, incluyendo la selección paraguaya en Eliminatorias. Fue tres veces nombrado mejor arquero del mundo por la IFFHS.

A goalkeeper scoring a hat-trick is too fictitious for even a comic book, right?



Wrong. #OnThisDay in 1999 @JoseLChilavert_ did it for @Velez. 'El Buldog' couldn't half whack a penalty! pic.twitter.com/vocbHSJSgz

