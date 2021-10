El presidente de la Conmebol sentó postura en una conferencia de prensa realizada en el Palacio de López, hasta donde acudió para anunciar la donación de unas 30.000 vacunas contra el Covid-19 de parte de la entidad que preside al Ministerio de Salud.

Para Alejandro, el arbitraje está lejos de ser pésimo. “No coincido cuando calificás que fue pésimo todo el arbitraje, no es pésimo todo el arbitraje, el arbitraje no es infalible, no es perfecto, ninguna profesión que ejercemos lo hacemos a la perfección”, sostuvo al respecto el máximo dirigente de la entidad matriz del fútbol sudamericano.

“Hay mal trabajo de los árbitros, como hay mal trabajo de los técnicos, como de los jugadores que menos esperamos. Es la naturaleza del fútbol, el error es parte del juego”, agregó.

Por último, Domínguez afirmó que el arbitraje no afectó hasta el momento ningún resultado y calificó de “dirigentes amateurs” a los que sostienen esa idea.

“En particular creo que ningún resultado ha sido efectivamente afectado por causa del arbitraje. (…) Cualquier dirigente del fútbol, que justifique el resultado deportivo en el actuar del arbitraje es un dirigente amateur”, finalizó.