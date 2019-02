El estratega español habría recibido un sutil ultimátum de parte de la dirigencia azulgrana.

En este sentido, el propio vicepresidente financiero, el extitular Juan José Zapag, lanzó indirectas hacia el trabajo del cuerpo técnico.

“La directiva hace lo necesario para contratar jugadores que estén a la altura del club, el resto depende del técnico”, dijo a los medios sobre la falta de contundencia del equipo.

Y explotó la bomba. Según versiones periodísticas, el exselecionador nacional Francisco ‘Chiqui’ Arce rechazó la propuesta de Sol de América (para reemplazar a Ever Hugo Almeida) ya que sería el candidato uno para sustituir a Fernando Jubero.

“(Arce) es el principal candidato a sustituir a Fernando Jubero si no se dan los resultados y si (el equipo) no mejora futbolísticamente”; tuiteó el periodista Bruno Pont.

Cerro Porteño mide hoy a San Lorenzo en Capiatá por la octava fecha del Apertura 2019. Así como están las cosas, Jubero se jugaría desde ya la permanencia en el cargo.

Atención a la info: Francisco Chiqui Arce no aceptó la propuesta de #Sol porque le llamaron de #CerroPorteño, es principal candidato a sustituir a Fernando Jubero si no se dan los resultados y si no mejora futbolísticamente. @ABCCardinal

— Bruno Pont (@BrunoPont) 26 de febrero de 2019