La Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó la vuelta de las categorías formativas.

“Tras un intenso trabajo en el protocolo sanitario por parte de la Comisión Médica de la Asociación Paraguaya de Fútbol en estrecha colaboración con los clubes, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social dio su aprobación para el comienzo de las competencias en las categorías Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17, Sub 18 y Sub 19”, indicó en un comunicado expuesto hoy en su página oficial.

La primera fecha tendrá su pitazo inicial el próximo miércoles 18 de agosto y se extenderá hasta el sábado 21. Los escenarios elegidos son el Parque Guasú, el Complejo ODD, el estadio Nikkei Bellmare y la cancha del Sport Primavera.

De esta manera, las Formativas tienen confirmado su ansiado retorno, “siempre teniendo a la salud de todos sus protagonistas en primer lugar”.