El bajista de la mítica banda Kiss no dejó pasar desapercibida la bandera que le dedicó la peña olimpista Roqueros de la O en el último partido ante Sol de América en Para Uno.

En este sentido, el afamado músico compartió en su cuenta de Twitter la fotografía de la bandera y su peculiar dedicatoria.

All around the world. Paraguay - Manuel Ferreira Stadium!!! pic.twitter.com/NA38WDSfBz

— Gene Simmons (@genesimmons) 28 de abril de 2019