En ese sentido, el ex Cerro Porteño de Presidente Franco y Corinthians asegura que dos de sus principales modelos de jugador son Carlés Puyol y Carlos Gamarra.

A ambos los admira por la fortaleza que tenían en su juego y afirma que durante mucho tiempo observaba cómo se movían en la cancha.

“Siempre traté de ver y sacar lo bueno de varios jugadores. Pero desde chico siempre me gustó Carlos Gamarra, que fue ídolo en los clubes a los que fue a jugar y en la selección”, indica el paraguayo, quien trabaja actualmente en el microciclo de la Albirroja.

Añade en la nota que “también me gusta Puyol”, ex capitán de España y en su catálogo incluye a “Sergio Ramos, Mats Hummels ,Thiago Silva…de estos traté de quitar lo bueno para incrementar mi juego y continuar creciendo”.

Balbuena es asimismo titular indiscutido en el onceno de Manuel Pellegrini en el cuadro inglés del West Ham United, que en la Premier no lleva hasta el momento una buena campaña.

El compatriota recordó que cuando la necesidad se imponía en los clubes en los que jugaba, “los técnicos algunas veces me ponían de lateral derecho”.

“Me fue bien cuando jugaba en ese puesto, pero siempre fui zaguero central”, añade. Agrega que “pasa que por ser alto me mandaron a la defensa y con el tiempo crecí y aprendí, aunque eso último lo sigo haciendo”.

Fabián es una de las promesas que tiene la Albirroja. Fue capitán del popular conjunto paulista del Timâo, privilegio que no muchos extranjeros tienen y que él lo honró con prestancia y títulos.

