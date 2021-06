"El contrato con el Génova ha terminado (...). No planeo jugar como profesional en el futuro. En el equipo nacional es al 100 % seguro. Este es el pico de mi carrera. Se hizo realidad mi sueño de jugar un gran torneo", dijo en la rueda de prensa previa al partido contra Países Bajos en la última jornada del Grupo C de la Eurocopa, la primera del equipo balcánico.

Tras esa histórica clasificación, posible gracias a un gol de Pandev contra Georgia en la repesca, ya en la fase final Macedonia perdió 3-1 contra Austria y 2-1 contra Ucrania, con lo que llega al último de los partidos eliminada pero satisfecha, y con la única presión de conseguir un empate o una victoria que suponga el primer punto para su país en un gran torneo de fútbol.

Pandev marcó el gol de los suyos contra Austria, y con 37 años y 322 días entró entre los cinco futbolistas más mayores en ver portería en una Eurocopa, superado sólo por el austríaco Ivica Vastic y por delante del húngaro Zoltan Gera, del norirlandés Gareth McAuley y del ucraniano Andriy Shevchenko.

Estandarte de su equipo y leyenda viva en su país, el regateador zurdo de Strumica, que acumula 121 partidos como internacional y el próximo mes de julio cumplirá 38 años, ha desarrollado casi toda su carrera como futbolista en Italia.

Pasó por equipos como el Roma, el Ínter de Milán o el Nápoles, aunque también estuvo una temporada en el Galatasaray turco, y en su palmarés destaca una Liga de Campeones con el Ínter en 2009/2010, mismo año en que se proclamó campeón de Italia.

Pandev, que nació yugoslavo, asumió la nacionalidad macedonia en 1991 y posee también la italiana desde 2019, reconoció que su partido de despedida "será emotivo", pero celebró poder apearse en un momento histórico para el fútbol de su país.

"Me alegra decir adiós a la selección en una competición como esta, contra Países Bajos en el Estadio Johan Cruyff Arena de Ámsterdam y espero que hagamos a todos los aficionados felices", dijo el jugador.

"Es el buen momento para decir adiós y desear a esta generación que se clasifique para el Mundial. Nos pueden traer muchas alegrías. Son muy buenos jugadores que juegan en grandes equipos", agregó.

De cara al partido contra la selección neerlandesa, con todo decidido en la clasificación, Pandev se mostró optimista sobre las posibilidades de Macedonia del Norte.

"Creo que podemos sorprenderles. Tienen un equipo nacional muy fuerte, será muy difícil. Pero si jugamos como sabemos, creo que podemos sorprenderles", agregó el futbolista..

"Tras el partido me sentiré algo extraño porque no sabré qué será de mi carrera en el futuro", añadió Pandev, que no fue tajante en asegurar que se retirará pero lo dejó entrever, al explicar que no tiene club, que va a cumplir 38 años y que ahora mismo no tiene planes de seguir como profesional.

Por su parte, el seleccionador de Macedonia del Norte, Igor Angelovski, alabó a su jugador estrella, que era duda para el encuentro por molestias pero que finalmente estará en el once inicial frente a Países Bajos.

"Estoy muy contento de haber trabajado con este capitán y con este ser humano", dijo Angelovski, quien evitó dar detalles sobre su continuidad en el banquillo de Macedonia.

"Mañana jugaremos al máximo y sobre el futuro no quiero hablar", concluyó.