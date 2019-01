Diego Serrati manifestó su disconformidad por la manera en que el América negocia la transferencia de Cecilio Domínguez al Independiente argentino. “No nos dijeron nada, no me parece bien”, manifestó el empresario.

Serrati reveló que Cecilio Domínguez no conocía detalle alguno del asunto hasta que la prensa lo hizo público.

“Lo están negociando entre los clubes. A nosotros no nos dijeron nada, pero nada. No me parece bien la manera en que encararon, por una cuestión de respeto al jugador”, señaló hoy en charla con radio Monumental.

El agente de jugadores lamentó que la institución mexicana haya procedido sin comentarle detalle alguno y sin contar con el visto bueno de su representado.

“Le hubieran dicho, ‘mirá Cecilio estamos viendo esto’, el jugador es el que se esfuerza y tiene derecho a saber, por eso creo que se encaró mal. Es la primera vez que me pasa esto”, soltó.

Los últimos informes de la prensa argentina señalan que Domínguez está a un paso de ser la incorporación más cara en la historia del ‘Rojo’ de Avellaneda.